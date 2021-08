Termine für Hauptwahlbüro in Münster online buchen

Am 26. September findet die Bundestagswahl 2021 statt. In Münster können schon ab Mittwoch (25. August) die Stimmen abgegeben werden. Das Wahlbüro empfiehlt jedoch, nicht spontan ins das Hauptwahlbüro zu kommen.

Am Mittwoch (25. August) öffnet das Hauptwahlbüro in Münster. Dort können Briefwahl-Unterlagen beantragt werden.

In Münster können Wahlberechtigte bereits ab Mittwoch (25. August) ihre Stimme für die Bundestagswahl am 26. September abgeben. An diesem Tag öffnet laut Mitteilung der Stadt das Hauptwahlbüro, in diesem Jahr erstmals im Salzhof, Salzstraße 26. Hier gibt es die Briefwahl-Unterlagen.

Wer möchte, kann damit vor Ort direkt in die Wahlkabine gehen. Um Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt das städtische Wahlamt, online einen Termin zu vereinbaren. Das ist ab sofort auf der Homepage der Stadt möglich.

Personalausweis mitbringen

Zum Termin reicht es, den Personalausweis mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigungskarte ist dazu nicht erforderlich (Versand ab Montag (23. August)). Das Hauptwahlbüro ist vom 25. August bis 24. September montags bis freitags 8 bis 18 Uhr und samstags 8 bis 16 Uhr geöffnet.

