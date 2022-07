Zahlreiche Konzert-Höhepunkte in den kommenden Wochen

Bereits 2020 trat Bassist Dany Horowitz (o.l.) mit der Stuttgarter Punkband Schmutzki in der Sputnikhalle auf. Kurz danach wurde es still in den Konzerthallen der Republik. Nun kehren die Schmutzkis zurück. In den kommenden Wochen auch in Münster zu sehen: Andreas Kümmert (o.r.), El Bosso (u.l.) sowie Turbostaat.

Foto: Björn Meyer/dpa/Marie Rövekamp