The Bluesanovas dreifach ausgezeichnet

Die münsterische Band „The Bluesanovas“ ist gleich mit drei German Blues Awards ausgezeichnet worden. Noch in diesem Monat ist die Band in Münster zu erleben.

Am Strand von Scharbeutz feierten nach Preisverleihung und Livekonzert (v.l.) Nico Dreier, Melvin Schulz-Menningmann, Philipp Dreier, Tim Kirschke und Filipe de la Torre von „The Bluesanovas“ ihre drei Blues-Awards 2021, bevor es zurück nach Münster ging

Das gab es noch nie: Auf dem Marktplatz in Eutin wurde am Samstagabend auf dem Festival „Blues Challenge“ die münsterische Band „The Bluesanovas“ gleich mit drei „German Blues Awards“ ausgezeichnet. Das junge Quintett gewann in den Kategorien beste Band, bester Tonträger („Blues‘n‘roll) und bester Pianist (Nico Dreier).