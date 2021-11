Thiel und Boerne ermitteln im Miniaturformat

In Münster gibt es stets etwas zu entdecken. So auch im neuen Münster-Wimmelbuch, das sieben Location zeigt. Darunter ist neben Prinzipalmarkt und Promenade ein Geheimtipp zu finden.

Natürlich sind Thiel und Boerne dabei. Die beiden Tatort-Helden ermitteln direkt auf dem Prinzipalmarkt. Im Buch zu entdecken gibt es weitere bekannte Münsteranerinnen und Münsteraner, so Götz Alsmann, die Bracht-Zwillinge, Annette von Droste-Hülshoff oder Erwin Kostedde. Direkt neben Onkel Willi steht ein weiterer Straßenmusiker – Johannes Oerding.

MEHR ZUM THEMA Literatur Knallbunte Bilderbücher - Es «wimmelt» in den Städten

Es wimmelt in Münster. „Überall passiert etwa“, sagt Verleger und Texter Dr. Roland Siekmann. Gemeinsam mit Illustratorin Brigitte Kuka, die mal in Münster studiert hat, stellte er im „Haus der Bücher“ Poertgen Herder das neue große Münster-Wimmelbuch vor. Es ist in einer Auflage von 4700 im Regionalverlag Bielefeld erschienen und vor allem für Kinder zwischen drei und acht Jahren gedacht. Aber auch viele größere Leserinnen und Leser verlieben sich in die gezeichneten Details.

"Der Südpark ist mein Geheimtipp"

Die Münster-Ausgabe ist das 14. Städtewimmelbuch, für das Siekmann verantwortlich zeichnet. Bielefeld, Duisburg, Hannover oder Wuppertal sind bereits erschienen. Das Münster-Exemplar zeigt sieben Orte: Prinzipalmarkt, Promenade, Kanalufer im Sommer, die Westerholtsche Wiese, den Domplatz, ABI-Südpark und den zugefrorenen Aasee mit der „Solaris“ als Eisbrecher. „Der Südpark ist mein Geheimtipp. Und in jedem Wimmelbuch ist ein solcher persönlicher Tipp zu finden“, sagt Siekmann.

Mehrere Tage hatte er sich im Sommer mit dem Fahrrad auf Entdeckungstour durch Münster begeben. Die Informationen durch Bilder und Beschreibungen hat Illustratorin Brigitte Kuka dann mit der Hand gezeichnet. „Es sind Aquarelle, die mehr Seele haben als einfache Computerzeichnungen“, sagt ihr Verleger Siekmann.

Auch Schwan Petra ist dabei

Gleich mehrere Figuren tauchen auf jedem der Bilder auf. So auch Schwan Petra, die sich im letzten Motiv in das Tretbuch verliebt.

Das große Münster-Wimmelbuch von Brigitte Kuka, Regionalverlag, 12,80 Euro