Reitclub St. Mauritz muss Anlage umgestalten

Die Lage im Reitclub St. Mauritz ist nicht einfach, es gilt gleich mehrere Probleme anzugehen. Doch der Vorstand will nun aus der Not eine Tugend machen und hofft auf die Unterstützung von Eltern und Bewohnern des Viertels.

Die Kinder, die beim Reitclub St. Mauritz Reitunterricht erhalten, sind Basis und Herz des Vereins am Pleistermühlenweg. Sie hoffen darauf, dass der Reitclub die derzeitigen Probleme meistern kann.

Der Reitclub St. Mauritz kann auf eine jahrzehntelange Tradition zurückblicken. Gegründet 1969, residiert der Verein seit 1973 am Pleistermühlenweg. Generationen von Münsteranern haben hier in der angegliederten Reitschule das Reiten gelernt. Doch aktuell hat der Reitclub ein Problem, das ihn nun zwingt, aus der Not eine Tugend zu machen.