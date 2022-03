Tigerkatze "Nely" im Allwetterzoo eingeschläfert

Trauriger Tag für den Allwetterzoo: Tigerkatze "Nely" musste am Mittwoch eingeschläfert werden. Das hat der Zoo via Facebook mitgeteilt. "Die 17 Jahre alte Katze litt seit einigen Jahren an einer fortschreitenden Arthrose und Osteoporose der Hüfte", heißt es im Post des Allwetterzoos. In der letzten Zeit seien noch Zahnwurzelabszesse und altersbedingt geschädigte Nieren hinzugekommen.

Das Team aus Tierpflegern, Tierärzten und Zoologen habe "Nely" mehrere Monate sehr eng beobachtet, so der Zoo. Im Laufe der letzten Woche sei jedoch klar geworden, dass weitere Behandlungen der Katze nicht helfen würden. Wie der Allwetterzoo schreibt, habe man der Tigerkatze "unnötiges Leid ersparen wollen" und habe sich deshalb dazu entschieden, sie einzuschläfern.

„Der Abschied von ‚Nely‘ fällt allen Mitarbeitern im Allwetterzoo, insbesondere aber ihren Tierpflegern, sehr schwer“, schreibt Zoo.

"Nely" wurde 2005 in Tschechien geboren

Geboren wurde der sibirische Tiger am 1. Juni 2005 im Safari Park Dvůr Králové (Tschechien). Seit dem 12. März 2007 lebte „Nely“ im Allwetterzoo Münster. Lediglich für die Zeit der Umbaumaßnahmen der Außengehege für Tiger und Leopard war die Katze im Jahr 2017 für rund neun Monate im Zoo Krefeld, teilt der Allwetterzoo auf Anfrage mit. Nachwuchs habe die Tiger-Dame weder mit Rasputin noch mit Fedor gezeugt.

Der Allwetterzoo steht nach eigenen Angaben bezüglich der Suche einer Nachfolge für „Nely“ in engem Austausch mit anderen europäischen Zoos.

Die Tierrechtsorganisation Peta fordert die Zooverantwortlichen in einem Schreiben dazu auf, künftig ausschließlich Großkatzen aus Zirkusbetrieben aufzunehmen und setzt sich dafür ein, dass Großkatzen – außer in Auffangstationen – nicht mehr in Gefangenschaft gehalten werden dürfen.