Til Schweiger stellt neuen Film vor

Til Schweiger hat seinen neuen Film „Lieber Kurt“ am Montagabend im Sommernachtskino vor dem Schloss zum ersten Mal vor Publikum präsentiert.

Weltpremiere in Münster

Weil der 59-jährige Schauspieler und Regisseur derzeit im Münsterland am Nachfolger des Kultfilms „Manta Manta“ arbeitet, machte er am Montag einen Abstecher nach Münster, um seinen Film persönlich vorzustellen.

MEHR ZUM THEMA Vor dem Schloss Das Programm des Sommernachtskinos 2022

Vor der Uraufführung sagte Til Schweiger im Gespräch mit unserer Zeitung, dass er auch nach so vielen Jahren im Geschäft immer noch aufgeregt sei, wenn einer seiner Filme zum ersten Mal vor Publikum gespielt wird.

Der Film wurde in der Sneak Preview gezeigt. Bei dem in Münster seit 1988 etablierten Format werden die Zuschauer mit einem neuen Film überrascht, bevor dieser in den Kinos startet. Als der Schriftzug "Ein Film von Til Schweiger" auf der Leinwand erschien, johlte das Publikum kurz auf. Die Überraschung war offenbar gelungen.

Gute zwei Stunden später gab es viel Applaus, aber auch vereinzelte Buhrufe, ehe Til Schweiger selbst auf die Bühne kam und Fragen zum Film beantwortete.

„Lieber Kurt“ basiert auf einem Bestseller von Sarah Kuttner und erzählt die Geschichte einer Patchwork-Familie, die mit einem Verlust umgehen muss.

„Lieber Kurt“ kommt am 15. September in die Kinos.