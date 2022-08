Til Schweiger stellt neuen Film vor

Weil der 59-jährige Schauspieler und Regisseur – hier mit Co-Hauptdarstellerin Franziska Machens und Anselm Esch vom Cineplex – derzeit im Münsterland am Nachfolger des Kultfilms „Manta Manta“ arbeitet, machte er am Montag einen Abstecher nach Münster, um seinen Film persönlich vorzustellen und Publikumsfragen zu beantworten.

„Lieber Kurt“ basiert auf einem Bestseller von Sarah Kuttner und erzählt die Geschichte einer Patchwork-Familie. Der Film wurde in der Sneak Preview gezeigt. Bei dem in Münster seit 1988 etablierten Format werden die Zuschauer mit einem neuen Film überrascht, bevor dieser in den Kinos startet. „Lieber Kurt“ kommt am 15. September in die Kinos.