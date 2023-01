Timofey ist Münsters Neujahrsbaby 2023

Erster! Timofey heißt Münsters Neujahrsbaby. Um 4.20 Uhr am 1. Januar wurde der Junge im UKM geboren – für seine Eltern ein Lichtblick in düsteren Zeiten.

Die Jahreswende hat er noch abgewartet, um 4.20 Uhr erblickte Timofey dann im Universitätsklinikum Münster (UKM) das Licht der Welt – als erstes Baby des Jahres in Münster.

Ein Lichtblick in dunklen Zeiten für Mutter Ilona Kalashenko und ihren Mann, denn die frisch gebackenen Eltern sind erst vor wenigen Monaten vor dem Krieg in der Ukraine nach Münster geflohen.

Keine alltägliche Geburt

Die Geburt des 51 Zentimeter großen und 3315 Gramm schweren Jungen im Kreißsaal der Geburtshilfe des UKM war deshalb sowohl für die Eltern selbst als auch zusammen mit der einhergehenden Familiengeschichte für die diensthabenden Hebammen, Ärztinnen und Pflegenden der UKM Geburtshilfe eine nicht ganz alltägliche, wie das UKM mitteilt.

Nur 76 Minuten später war Lea Frieda Herzog die Erste des Jahres im Clemenshospital. Und sie hat sich Zeit gelassen. „Es ging schon in der Nacht vom 31. Dezember um drei Uhr los“, berichtet Mutter Katharina Herzog Herzog und ihr Mann Nicolai fügt schmunzelnd hinzu: „Das Familienzimmer war noch nicht frei, das wollte sie unbedingt noch abwarten!“.

Katharina und Nicolai Herzog freuen sich mit ihrer Tochter Lea Frieda über die glückliche Geburt. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin Kerstin Eickenbusch sorgt mit ihrem Team dafür, dass es den Dreien gut geht. Foto: Clemenshospital

Mit ihren 3290 Gramm Körpergewicht und 51 Zentimetern Körpergröße fühlt sich der Nachwuchs in den Armen ihrer Eltern rundum wohl und geborgen. Katharina und Nicolai Herzog waren aus Buldern angereist, um im Clemenshospital ihr erstes Kind zur Welt zu bringen.

Zwillingsgeburt zum Jahresstart

Die erste Geburt des Jahres im St.-Franziskus-Hospital war gleich eine Zwillingsgeburt: Um 7.14 und 7.15 Uhr kamen die beiden Mädchen Malou und Mavie zur Welt. Im Herz-Jesu-Krankenhaus in Hiltrup wurde das erste Kind um 6.07 Uhr geboren.

Marie war im Jahr 2022 der beliebteste Mädchenname in Münster. 43 Mal wurde er laut Standesamt Münster als erster Vorname für neugeborene Mädchen gewählt. Knapp dahinter landeten Ella (39), Mia (37), Leni (35) und Lina (33). Bei den Jungen führt Emil (49) die Statistik an, dicht gefolgt von Paul (48). Ebenfalls hoch im Kurs standen die Namen Leo (42), Finn (40) und Theo (40). Von den im vergangenen Jahr 5774 Neugeborenen (Stand 21.12.) bekamen 3816 Kinder einen Vornamen, 1793 Kinder zwei Vornamen, 151 Kinder drei Vornamen und 14 sogar mehr als drei.

Mit 2394 Geburten (2453 Kinder) – darunter 57 Zwillingsgeburten und eine Drillingsgeburt – im Jahr 2022 ist das St.-Franziskus-Hospital in Münster Spitzenreiter.

Geburtenrückgang am UKM

Das Clemenshospital verzeichnete 1706 Geburten, das UKM 979 und damit 148 weniger als im Vorjahr. „Der lange Streik an den Unikliniken in NRW und insbesondere die reduzierten Kapazitäten im Klinikum, durch die es auch in der UKM-Geburtshilfe Bettensperrungen gab, zeigen sich deutlich in der Statistik“, so das UKM. Mit den 979 Geburten (1019 Kinder, davon 492 Mädchen, 526 Jungen, 1x divers), darunter 38 Zwillinge und einmal Drillinge, konnte das Niveau der Vorjahre nicht erreicht werden.

Auch das Herz-Jesu-Krankenhaus (629 Geburten) verzeichnete 2022 ein Minus von 159 Geburten. Wegen der Pandemie wünschten sich Eltern häufiger eine unmittelbar angeschlossene Kinderklinik, so das Krankenhaus.

Ganz anders sah es im Geburtshaus an der Von-Vincke-Straße aus: Mit 122 Geburten übertraf die Einrichtung ihren Wert von 2021 (80 Geburten) um Längen.