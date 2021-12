Tödlicher Unfall - A 1 bei Münster voll gesperrt

Schwerer Verkehrsunfall auf der A 1: Auf der Autobahn hat es am Montagvormittag einen Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gegeben. Eine Person ist nach Angaben der Feuerwehr noch am Unfallort gestorben.

Auf der Autobahn 1 hat es am Montagvormittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers waren vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, darunter ein Lkw, ein Klein-Lkw und zwei Pkw. Ein Fahrzeuginsasse ist noch an der Unfallstelle verstorben. Drei weitere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber ist nach Angaben der Feuerwehr im Einsatz.

Die A 1 ist aktuell zwischen dem Kreuz Münster-Süd und der Abfahrt Münster-Hiltrup voll gesperrt. Der Verkehr wird laut einer Mitteilung der Polizei ab dem Kreuz Münster-Süd abgeleitet. Eine Umleitungsempfehlung ist eingerichtet, ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weitläufig zu umfahren. Der Verkehr staut sich derzeit (Stand: 11.10 Uhr) auf einer Länge von vier Kilometern.

Auch ein Rettungshubschrauber wurde zum Unfall auf der A 1 gerufen. Foto: Helmut P. Etzkorn

Die Sperrung wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern. Der Unfallhergang ist nach Angaben der Feuerwehr bislang unklar.

⚠️Sperrung der #A1 ab dem Kreuz #Münster-Süd⚠️ Nach einem schweren #Unfall auf der #A1 ist die Fahrbahn in Richtung #Dortmund gesperrt. Bitte denken Sie an die #Rettungsgasse und nutzen die Umleitungen. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) December 6, 2021

Wir berichten weiter.