Bustransfer von Ukrainern kurzfristig abgesagt

Vor Wochenfrist hatte Lublin seine Partnerstadt Münster um Transfer, Unterbringung und Versorgung von 100 Geflüchteten gebeten, wenige Stunden vor Abfahrt zweier eigens gecharterter Busse hat Lublin die Unterstützungsanfrage nun zurückgezogen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

„Wir sind ob der Kurzfristigkeit dieser Absage zwar überrascht, können aber die Beweggründe durchaus nachvollziehen“, so Wolfgang Heuer, Leiter des Krisenstabs. „Vor Ort haben sich offenbar keine Geflüchteten gefunden, die ins 1200 Kilometer entfernte Münster gebracht werden wollen – ähnliche Eindrücke nehmen wir auch hier in unseren Unterkünften wahr: Die Menschen wollen möglichst in der Nähe ihrer Heimat und der Angehörigen sein, um bald wieder zu ihnen zurückkehren zu können. Ich verstehe das.“

Mehr Ukrainer in der Stadt als registriert

In Münster waren bereits Vorkehrungen zur kurzfristigen Aufnahme getroffen worden, um so auch die polnische Partnerstadt ein wenig zu entlasten. Unter anderem standen Dolmetscher und medizinisches Begleitpersonal für die Reise bereit, vor Ort hatten sich Stadt und Hilfsorganisationen auf die Ankunft vorbereitet.

Die Stadt hat (Stand Montagnachmittag) bisher 1176 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen, davon sind 473 (40,2 Prozent) minderjährig. 968 von ihnen sind in städtischen Unterkünften untergebracht, 208 wurden in privaten Wohnraum vermittelt. 1658 Menschen aus der Ukraine haben Leistungen bei der Stadt beantragt, was zeigt, dass rund 500 Ukrainerinnen und Ukrainer mehr in Münster sind, als über die Erstaufnahme registriert – mindestens.