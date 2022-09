Münster

Der festgenommene Tatverdächtige im Fall des in Münster gestorbenen CSD-Teilnehmers Malte ist in der Vergangenheit bereits wegen Körperverletzungsdelikten in Erscheinung getreten. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Dirk Ollech gegenüber unserer Zeitung.

Von Dirk Anger