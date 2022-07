Trauer passt in keinen Zeitplan

Sie sind da. Sie begleiten. Sie gehen mit. Ganz wichtig dabei: „Mitgehen ja, vorangehen nein“, bringt es Norbert Mucksch auf den Punkt. Trauer-Begleiter, so betont er, sind Gefährten, sind interessiert an dem Menschen, der ihren Rat sucht und ihre Unterstützung braucht. Aber, so unterstreicht der hauptamtliche Trauerbegleiter auch: „Sie präsentieren keine fertige Lösung, sie sind mit dem Trauernden unterwegs, suchen mit ihm gemeinsam nach einem guten Weg, die Trauer zu verarbeiten.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch