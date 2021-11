Trauer um Pfarrer Jürgen Hülsmann

Er war eines der bekanntesten Gesichter der evangelischen Kirche in Münster – „ein Urgestein des Kirchenkreises“, so formuliert es Superintendent Holger Erdmann in einem Schreiben an die Angehörigen: Jürgen Hülsmann, ehemaliger Pfarrer in Coerde, langjähriger evangelischer Vorsitzender der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (CJZ), früherer Vorstands-Chef der Veranstaltergemeinschaft von Antenne Münster und Träger der Paulusplakette, ist am Dienstagabend nach schwerer Krankheit gestorben. Er wurde 81 Jahre alt.

