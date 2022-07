Treffen für selbstbestimmte Zukunft

Teilnehmer aus NRW, Frankreich und Polen nehmen in dieser Woche an einem internationalen Jugendgipfel in Münster statt. Zahlreiche hochrangige Gesprächspartner warten dabei auf die jungen Teilnehmer.

Merit Beckmann (18) und Kristina Schulz (19) leben zwar in Münster, sind in dieser Woche aber dennoch in ihrer Heimat beziehungsweise genauer gesagt im Gästehaus der Johanniter an der Weißenburgstraße zu Gast. Dort findet bis Samstag der 20. internationale Jugendgipfel im Weimarer Dreieck statt. Neben nordrhein-westfälischen Teilnehmern sind auch Teilnehmer aus Schlesien (Polen) und Hauts-de-France (Frankreich) angereist, um sich mit Themen zu der übergeordneten Frage „Stadt-Land-Mobilität – Wie wollen wir leben in unseren Regionen?“ zu beschäftigen.

Die Partnerschaft zwischen den Regionen besteht laut Mitteilung des IBB (Internationales Bildungs- und Begegnungswerk), das seinen Sitz in Dortmund hat und den Jugendgipfel im Auftrag des Landes NRW organisiert, seit 2001. Es gehe darum, das 1991 gegründete Weimarer Dreieck auch auf regionaler Ebene mit Leben zu füllen, heißt es seitens des IBB.

Junge Menschen nehmen an Exkursionen teil

„Wir möchten junge Menschen in die Lage versetzen, mit demokratischen Mitteln ihre Zukunft zu gestalten“, konkretisiert Hildegard Azimi-Boedecker (Leiterin des Fachbereichs Beruf international und Migration im IBB). Dafür nehmen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 17 und 23 Jahren in dieser Woche an zahlreichen und vor allem ganz unterschiedlichen Programmpunkten teil.

Am Montag etwa standen Vorträge und Fragerunden von und mit Dr. Dagmar Grob vom Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz“ sowie Johanna Rosenbaum vom Ministerium für Heimat, Bau, Kommunales und Digitalisierung an. Am Dienstag und Mittwoch werden die Teilnehmer, aufgeteilt in mehrere Gruppen, zu verschiedenen Exkursionen aufbrechen. Auch eine genaue Betrachtung der Mobilität in Münster steht dabei auf dem Programm.

Ausflug nach Düsseldorf

Während am Donnerstag eine Zukunftswerkstatt stattfindet, soll es am Freitag mit vielen Ideen und Fragen nach Düsseldorf gehen, wo unter anderem ein Besuch bei Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW, ansteht.

Glaubt man Hildegard Azimi-Boedecker sollte sich darauf auch die Ministerin gut vorbereiten, denn „die Teilnehmer haben von Beginn an die richtigen Fragen gestellt“, sagte sie am Montagmittag. Schon da habe sich in den ersten Zusammenkommen herauskristallisiert, dass es für die Bürger darum gehe, sich zu organisieren, um etwa auf Missstände in ihrer Region hinzuweisen.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Auf die Visite in Düsseldorf freuen sich derweil auch Kristina Schulz und Merit Beckmann. Bereits am Montag hätten sie und andere Teilnehmer bereits festgestellt, dass die Probleme in den verschiedenen Regionen größtenteils die gleichen seien, so Merit Beckmann. Gleichwohl gebe es auch Unterschiede. So hätten die Teilnehmer aus Frankreich gemutmaßt, dass man in Deutschland einen Schritt weiter sei, was, so Kristina Schulz, wohl auch an der Zentralisierung in Frankreich liege.

Aus Polen gebe es derweil Stimmen, dass viele Menschen wieder aufs Land zögen. Für die Münsteranerinnen sei diese Entwicklung nach eigenen Angaben eine neue gewesen. Bis Samstagmorgen bleibt aber wohl noch genug Zeit, sich darüber gebührend auszutauschen – wie es sich für einen internationalen Gipfel gehört natürlich auf Englisch.