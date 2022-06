Triathlon: Busse fahren am Sonntag Umleitung

Am Sonntag (26. Juni) findet in Münster mit dem "Sparda Münster City Triathlon" eine sportliche Großveranstaltung statt. Die Busse mehrerer Linien müssen deshalb Umleitungen fahren.

Wegen des Triathlons am Sonntag werden Busse am Albersloher Weg umgeleitet. Wie die Stadtwerke mitteilen, werden zwischen 8 und voraussichtlich 17 Uhr die Linien N85, 6 und 8 am Albersloher Weg umgeleitet. Das betrifft den Linienweg zwischen den Haltestellen Stadtwerke/Hafen und Loddenheide/Beresa (stadtauswärts) bzw. Erbdrostenweg (stadteinwärts).

Daher können sie die Haltestellen MCC Halle Münsterland und P+R Nieberdingstraße in beiden Richtungen nicht anfahren. Die Haltestellen Loddenheide/Beresa und Willy-Brandt-Weg stehen außerdem in Richtung stadteinwärts nicht zur Verfügung. Am Heumannsweg stellen die Stadtwerke auf der Straße An den Loddenbüschen eine Ersatzhaltestelle in Richtung Hauptbahnhof auf. Als Ersatz empfehlen die Stadtwerke die Haltestellen Heumannsweg oder Stadtwerke/Hafen. Elektronische Fahrplanauskunft: www.stadtwerke-muenster.de