Trotz Corona mehr Mitglieder beim Zoo-Verein

Nach zweieinhalbjähriger Pause konnten sich die Mitglieder des Westfälischen Zoologischen Garten e.V. (Zoo-Verein) wieder zu einer Jahresversammlung treffen. Die Corona-Pandemie hatte nicht nur die sonst zahlreichen Veranstaltungen des Vereins blockiert, sondern auch die Zusammenkunft der Mitglieder, berichtet der Verein.

Vor allem wurden Vorstandswahlen notwendig. Die Versammlung bestätigte Helge Peters als Vorsitzenden, Christoph Happe als stellvertretenden Vorsitzenden und Dr. Katharina Krüger als Kassenwartin.

Schwerpunkte in den Berichten waren die Coronafolgen, die Mitgliederentwicklung und die im Bau befindliche tropische Meranti-Halle im Zoo. Trotz der schwierigen Coronazeit stieg die Mitgliederzahl deutlich an. Aktuell verzeichnet der Verein 15 000 Mitglieder, das sind 13 Prozent mehr als vor einem Jahr. Damit ist der Zoo-Verein nach eigenen Angaben der größte Verein in Münster.

Zusätzlich ist er aber auch einer der ältesten Vereine der Stadt. Im Jahr 2021 hatte der Zoo-Verein auf 150 erfolgreiche Jahre zurückgeblickt.