Bundesbank-Roadshow kommt am Freitag nach Münster

Ein Truck voll mit Wissen über Geld hält am Freitag (10. Juni) in der Stubengasse: Die Bundesbank-Roadshow macht in Münster Station – mit jeder Menge Informationen, Gewinnspiel und Mitmachaktionen.

Der zweistöckige Bundesbank-Truck macht am Freitag auch in Münster Station.

Was hat die Bundesbank mit der Kaufkraft des Euro zu tun? Welche Merkmale haben die Euro-Banknoten? Diese und weitere Fragen beantwortet die Bundesbank mit ihrer Roadshow „Werte wahren, Zukunft gestalten“, die zwischen April und Oktober an 90 Standorten in Deutschland präsent ist. In Münster ist der Ausstellungs- und Vortragstruck am Freitag (10. Juni) von 11 bis 18 Uhr auf der Freifläche in der Stubengasse zu Gast.

„Wir wollen mit den Menschen in Münster ins Gespräch kommen, ihre Fragen rund um den Euro beantworten und ihre Anregungen aufnehmen“, erklärt Jochen Metzger, Präsident der Bundesbank-Hauptverwaltung in NRW, in einer Pressemitteilung. Hierfür sind Mitarbeiter als Gesprächspartner vor Ort. Außerdem informieren Experten, wie man als Verbraucher gefälschte Euro-Banknoten erkennen kann.

Interaktive Mitmachausstellung

Im Erdgeschoss des Bundesbank-Trucks erwartet Gäste eine interaktive Mitmachausstellung, die Grundwissen rund um die Themen Euro, Geldpolitik, Finanzstabilität und Bankenaufsicht sowie barer und unbarer Zahlungsverkehr vermittelt. Besucher können einen virtuellen Geldtransporter steuern, Fragen rund um die Aufgaben der Bundesbank beantworten und an einem Gewinnspiel teilnehmen. Im oberen Stockwerk des Fahrzeugs befindet sich ein Raum, in dem kurze Vorträge für Schulklassen angeboten werden.

Der Besuch ist kostenlos. Mobilitätseingeschränkten Menschen stehen ein Rollstuhl- und ein Treppenlift zur Verfügung. Ein Besuch sollte möglichst 48 Stunden zuvor angemeldet werden per E-Mail an roadshow @bundesbank.de.