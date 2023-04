TuS Saxonia Münster: Ein Underdog unter den Underdogs

TuS Saxonia Münster ist einer der ältesten Sportvereine in Münster. Am Sonntag feiert der traditionsbewusste Verein sein Jubiläum. Zu Gast: Eine populäre Mannschaft.

Über der Kabinentür beim TuS Saxonia Münster hängt ein Schild mit dem Vereinswappen. Links ist Felix „Fiffi“ Gerritzen abgebildet, rechts Erwin Kostedde. „Ein bisschen wie in Anfield“, witzelt Daniel Thihatmar, der erste Vorsitzende des Vereins, und klopft auf das Schild, wie es auch im legendären Stadion vom FC Liverpool Sitte ist.

Stolz sind sie im Verein auf die beiden Ikonen, die zweifellos die größten sind, die in der mittlerweile 140-jährigen Geschichte des Vereins beim Verein waren. Ein Verein, der sich selbst unter den kleinen Clubs in Münster ein bisschen als Underdog sieht und doch mit seinem Viertel fest verbunden ist. Am Sonntag feiert der Club sein Jubiläum.

Gründung im Ruderverein

Die Geschichte des Vereins begann am 29. September 1883, auf der Kanalseite, die man heute im Verein wohl als die falsche Seite bezeichnen würde. Beim Ruderverein Münster, ein Jahr vorher gegründet, trafen sich drei Turnclubs und schließen sich zum „Turnverein Westfalia“ zusammen. Wer genau diese drei Clubs waren, lässt sich laut David Ebing, zweiter Vorsitzender des Vereins, allerdings nicht mehr sagen. „Nach der Gründung wurde aber vor allem in Gaststätten geturnt.“ 1909 folgte die Umbenennung in „DJK Saxonia 09“.

Ein Ruder an der Wand zeugt immer noch von der Freundschaft zwischen dem Ruderverein und den Saxonen. Dieses war ein Geschenk zum 125. Geburtstag. Nicht mit allen Nachbarn verbindet Saxonia ein so gutes Verhältnis. Mit dem SC Münster 08 hat der Club eine besondere Rivalität. In den 50er-Jahren kam es sogar zu körperlichen Auseinandersetzungen. „Heute sehen wir es eher sportlich“, so Ebing. „Die Proletarier vom TuS Saxonia gegen die Akademiker bei Nullacht.“ Das letzte Aufeinandertreffen der beiden fand im Frauenfußball statt. Saxonia gewann am 2. April mit 6:1. „Auf dem gegnerischen Platz“, sagt Ebing und kann sich ein Grinsen nicht verkneifen.

In den 1950ern ging es bis in die Landesliga

Besonders die 1950er-Jahre waren für den Verein sportlich erfolgreich. 1956 gelang der Fußballmannschaft in die Landesliga. Höher ging es bis heute nie. Bis zu 3000 Zuschauer besuchten die Spiele zu dieser Zeit. Zu dieser kam auch Fiffi Gerritzen in den Verein. Bei den Preußen war dieser sogar Nationalspieler, verpasste die WM 1954 nur verletzungsbedingt. Bei Saxonia ließ dieser seine Karriere bis 1964 ausklingen. Unter anderem trainierte er in der Saxonia-Jugend Erwin Kostedde, der den Verein ebenfalls 1964 verließ und später Nationalspieler wurde. Auch der spätere Radrennprofi Linus Gerdemann spielte hier in der Jugend Fußball. „Mit dem hab ich sogar zusammen gespielt“, erzählt Ebing.

August Schepers ist noch so ein Name, auf den die traditionsbewussten Saxonen gerne zurückschauen. Der Kaplan der Herz-Jesu-Gemeinde veranlasste in den 1920er Jahren den Bau der Sportanlage. Dies geschah in bester Saxonia-Manier natürlich in Eigenregie. Nach dem Kaplan ist auch die Straße benannt, an der sich das Vereinsgelände befindet.

Daniel Thihatmar und David Ebing in der Kabine der ersten Mannschaft Foto: Johan Sühling

Mehr als 1200 Mitglieder

In der Gegenwart ist der kleine Verein gar nicht mehr so klein: Mehr als 1200 Mitglieder hat der Verein. Tendenz steigend. Besonders erfolgreich sind die Volleyballer, Männer und Frauen spielen aktuell in der Oberliga.

Am Sonntag ab 12 Uhr feiern die Saxonen ihren Geburtstag. Zu Ehren von August Schepers wird der neue Platz gesegnet, zur Eröffnung kickt die erste Damenmannschaft um 14 Uhr gegen die aufstrebenden Frauen von Borussia Dortmund.