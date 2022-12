Über 130.000 Cityadvent-Besucher

Der 14. Cityadvent in der Überwasserkirche ist ein überwältigender Erfolg. Schon jetzt zählen die Veranstalter mehr als 130.000 Besucher. Zu sehen ist der Mond in der Überwasserkirche nur noch kurze Zeit.

Kunstaktion an der Überwasserkirche läuft noch bis Dienstagabend

Besuchermagnet – und beliebtes Fotomotiv: In der Überwasserkirche hängt noch bis Dienstagabend ein Mond, der einen Durchmesser von sieben Metern hat.

Die Organisatoren hatten auf 70.000 Besucher gehofft – tatsächlich sind in den vergangenen dreieinhalb Wochen fast doppelt so viele Menschen in die Überwasserkirche gepilgert, um die große Attraktion des Cityadvent 2022 zu bestaunen: einen gigantischen Mond, Durchmesser: sieben Meter, geschaffen vom britischen Künstler Luke Jerram.