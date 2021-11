Überfall, weil der Freund nicht da war

Mit Schusswaffen in der Hand soll ein 25-jähriger Mann aus Paderborn zusammen mit zwei Mittätern im November 2020 in einer Wohnung einen Dealer überfallen haben. Am Freitag ist vor dem Landgericht Münster der Prozess gegen den 25-Jährigen gestartet.

Er habe „schon länger die Idee gehabt, einen Dealer auszurauben wegen Drogen und wegen Geld“. Dann hat er es offenbar getan – Ende November 2020 in einer Wohnung an der Metzer Straße. Auch Waffen sollen zum Einsatz gekommen sein.

Geradezu emotionslos, als handele es sich um eine lapidare Sache, hat ein 25-Jähriger aus Paderborn am Freitag am Landgericht die Beteiligung an Straftaten zugegeben. Der Mann ist angeklagt unter anderem wegen schweren Raubes.

Opfer mit Schusswaffen bedroht

Zusammen mit zwei weiteren Personen soll er dem Opfer 500 Euro gestohlen haben, ferner Laptop, Goldkette und Kosmetiktasche. Alle Täter hätten Schusswaffen in der Hand gehalten, hieß es beim Verfahrensauftakt in der Anklage.

Während des Überfalls sei dem Opfer eine Pistole an den Kopf geschlagen worden. Auch habe ihn ein Täter mit einem Messer angegriffen. Einer von ihnen habe mit einer mit kleinen Stahlkugeln geladenen Schreckschusswaffe „acht oder neun Mal auf den Oberkörper des Mannes geschossen“.

Angeklagter gibt Tat im Wesentlichen zu

Am Abend der Tat will der Beschuldigte Alkohol und Drogen konsumiert haben: eine halbe Flasche Rum-Mix, Amphetamine und als weitere Rauschmittel starke Schmerzmittel Wie so oft. Und seit Jahren, wie er sagte.

Der Paderborner gab den Verlauf des Angriffs im Wesentlichen zu – allerdings habe er selbst keine Pistole benutzt. Er habe dem Opfer aber „mit der Faust ins Gesicht geschlagen“, zudem „eine Bierflasche in den Fernseher geworfen“. Die Namen der Mittäter wollte er nicht preisgeben.

Überfall angezettelt, weil Freund nicht da war

Der Angeklagte hatte zwischenzeitlich in Münster gelebt. Bei dem Opfer habe er früher öfter Drogen gekauft, erklärte er. Am Tatabend habe er sich von einer Bekannten in Begleitung der Mittäter von Paderborn aus nach Münster bringen lassen.

Eigentlich habe er einen früheren Freund wegen eines Streits aufsuchen wollen, schilderte er. In dem Zusammenhang soll er zwei junge Frauen aus dem Umfeld des Freundes an der Fleigestraße in Hiltrup mit besagter Waffe bedroht haben. Weil er den Freund nicht antraf, habe er kurzfristig den Überfall auf die andere Person angezettelt.