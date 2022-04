Trauer um Erhard Obermeyer

Münster

Er begann seine Arbeit als Journalist in der Bleisatzzeit, als Überschriften noch per Hand gesetzt wurden: Bis 1999 leitete er 15 Jahre lang die Lokalredaktion Münster der Westfälischen Nachrichten. In der vergangen Woche ist Erhard Obermeyer 83-jährig gestorben.

Von Dirk Anger