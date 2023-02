Über 100 Tonnen Wurfmaterial für Münsters Karneval 

Arme recken für Leckereien. Allein der Prinzenwagen wird am Rosenmontag mit 2,7 Tonnen Kamelle ausgestattet.

Die gute Nachricht vorweg: Die Karnevalswagen des närrischen Lindwurms, der sich am Rosenmontag durch die Innenstadt schlängeln wird, sind prall gefüllt mit Kamelle. Allerdings haben die Karnevalsgesellschaften und vor allem die Händler des einschlägigen Wurfmaterials diesmal erhebliche Anstrengungen unternehmen müssen. Denn aus verschiedenen Gründen war es vielerorts zu Lieferengpässen gekommen.

Da die Händler mit großem Vorlauf bestellen und die Planungen für die Rosenmontagszüge noch mitten in die Pandemie fielen, hielten sich offensichtlich viele mit Bestellungen zurück. Zumal nicht absehbar war, in welchem Umfang Karneval in diesem Jahr stattfinden würde. Der Preisstreit zwischen dem Schokoriegelhersteller Mars und Edeka tat offensichtlich sein Übriges. Mit der Konsequenz eines aktuell verknappten Angebots auf dem Markt.

Richtige Risikobereitschaft

Die Auswirkungen hat auch der münsterische Großhändler Stroetmann gespürt. Es habe für die aktuellen Rosenmontagsumzüge wegen der Lieferengpässe auch Anfragen und Bestellungen aus dem Rheinland und dem Osnabrücker Land gegeben, heißt es auf Anfrage. Risikobereitschaft für die Stammkunden, „trotz damals unsicherer Lage größere Mengen zu bestellen, hat es uns möglich gemacht, die bekannten Karnevalsgesellschaften problemlos zu beliefern und darüber hinaus Anfragen weiterer Gesellschaften zu erfüllen“, erklärt Julia Merten aus der Unternehmenskommunikation.

Beim Rosenmontagszug sollen allein vom Prinzenwagen 2,7 Tonnen Kamelle verteilt werden. Bei 60 Wagen werden wohl über 100 Tonnen unters Volk kommen. Keine Bonbons, sondern nur hochwertiges Wurfmaterial wie Schokoriegel, Weingummis, Popcorn, Chips & Co, wie der Bürgerausschuss münsterischer Karneval vor Jahren beschlossen hatte.