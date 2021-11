UKM-Chef fürchtet Kollaps der Intensivstationen

Ein düsteres Szenario malt der Chef der Uniklinik Münster für den Winter, wenn das Boostern jetzt nicht schnell geht. Um mehr Tempo in die Auffrischungsimpfungen zu bekommen, fordert die Ärztekammer Westfalen-Lippe "unkonventionelle Maßnahmen".

Mit einem Kollaps des Intensivstationen „Ende Januar, Anfang Februar“ rechnet der ärztliche Direktor der Uniklinik Münster (UKM), Hugo Van Aken, wenn das Boostern gegen das Coronavirus jetzt nicht schnell geht. Das sagte er am Mittwoch vor Journalisten. Die Grippe und respiratorische Erkrankungen wie Bronchitis oder Lungenentzündung würden mit den Infektionen zusammenfallen. „Die Pandemie kommt in einer richtigen Wut auf uns zu", meinte er. Nötig sei es, so schnell wie möglich zu handeln und nicht zwei bis drei Wochen zu warten.

Gleichzeitig hätten alleine am UKM 20 Prozent der Intensivpflegekräfte ihrem Beruf den Rücken gekehrt. Dazu gehörten Schwangere, die nicht auf Intensivstationen arbeiten dürften sowie Pflegende, die entweder ein Studium beginnen oder ihre Arbeitszeit reduziert haben. Das habe zur Folge, dass die Klinik 20 Prozent ihrer Intensivbetten nicht nutzen könne. „Ich sage das nicht gern. Aber die Lage ist dramatisch“, meinte Van Aken.

Ärztekammer fordert Reaktivierung von Impfzentren

Jeder Impfstoff biete nach sechs Monaten nur noch 40 Prozent Schutz. Dagegen liege die Zahl von geboosterten Patienten, die ins Krankenhaus müssen, bei nahezu null, Todesfälle gebe es so gut wie gar nicht. Darum sei es wichtig, jetzt „den Impfturbo anzuwerfen“, wie es der Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe, Hans-Albert Gehle, formulierte. Er nannte die dritte Spritze Teil eines „normalen Impfzyklus“. „Das kennen wir von anderen Impfstoffen auch.“

Er fordert „so schnell wie möglich unkonventionelle Maßnahmen“. Dazu gehöre die Wiederbelebung von Impfzentren, die von morgens um sechs bis 24 Uhr geöffnet sind. In der Uniklinik würden zurzeit 750 Mitarbeitende am Tag geboostert. Am 15 Dezember sollen alle 13.000 entsprechend geschützt sein.