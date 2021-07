UKM entlässt Seniorin nachts allein nach Hause

Eine 81-Jährige wird nach einem Sturz auf den Kopf in die Notaufnahme des UKM eingeliefert. Stundenlang habe sich erst niemand um sie gekümmert. Schließlich habe man sie nachts nach Hause geschickt - obwohl sie dort nicht reinkommen konnte. Beim UKM sieht man sich im Recht.

Ein Kabelbinder auf dem Bürgersteig vor ihrem Haus in Senden wird Anna Koch (81) am 5. Juni zum Verhängnis. Sie stürzt so schwer, dass sie im Nachhinein sagt: „Alleine wäre ich nicht mehr hoch gekommen.“ Doch Koch hat Glück, zwei Passantinnen beobachten den Unfall, helfen ihr auf und rufen einen Krankenwagen, denn Anna Koch blutet stark. Im Anschluss erlebt die Frau einen Tag, auf den es zwei verschiedene Perspektiven gibt. Die von Anna Koch und die des Universitätsklinikum Münster (UKM).