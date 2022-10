Steigende Flüchtlingszahlen: Turnhallen werden vorbereitet

Bereits im März dieses Jahres musste die Sporthalle in Roxel zur Unterbringung von Geflüchteten hergerichtet werden. Bald könnte es erneut so weit sein.

Die Zahl derer, die in Münster Schutz suchen, steigt wieder an. Neben den Zuzügen ukrainischer Geflüchteter haben zuletzt auch die Zuzugszahlen der Asylsuchenden aus anderen Herkunftsländern deutlich zugenommen. Fast 6000 Personen, darunter zirka 3300 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, sind laut Stadt derzeit in Münster. Das stellt die Verwaltung vor allem hinsichtlich der Unterbringung vor Probleme.