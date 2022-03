Ukraine-Flüchtlinge müssen in Sporthalle unterkommen

Über 500 Plätze hatte die Stadt Flüchtlingen aus der Ukraine kurzfristig zur Verfügung gestellt. Schon jetzt sind diese Kapazitäten ausgeschöpft. Denn täglich kommen rund 100 Flüchtlinge in Münster an.

Die Lage verschärft sich, täglich kommen rund 100 Geflüchtete in Münster an.

Über 500 Plätze hatte die Stadt Münster Flüchtlingen aus der Ukraine kurzfristig zur Verfügung gestellt. Schon an diesem Mittwoch sind diese Kapazitäten ausgeschöpft. "Die Lage verschärft sich weiter, täglich kommen rund 100 Personen in Münster an und benötigen sofortiges Obdach und Unterstützung", so Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer.



"Wir stehen zwar mit verschiedenen privaten Anbietern und öffentlichen Einrichtungen über schnelle Anmietungen in Verhandlung – sind aber gezwungen, kurzfristig für eine Übergangszeit eine ursprünglich nicht präferierte Lösung zu finden."

Sporthalle Hiltrup hat Platz für 350 Personen

Bedeutet: Binnen 72 Stunden wird - wie schon beim Zustrom von Flüchtlingen im Jahr 2015 - die Dreifachsporthalle an der Stadthalle Hiltrup für die vorübergehende Aufnahme von bis zu 350 Personen aktiviert. Teilbereiche des anliegenden Gebäudekomplexes werden möglicherweise für weitere Hilfen benötigt. Über den Umfang und die Art der Nutzung wird kurzfristig entschieden. Vereine und Gruppen, die in der Dreifachhalle aktiv sind, werden über das weitere Vorgehen direkt informiert.

"Dass wir darüber hinaus im Notfall eine weitere Sporthalle umnutzen müssen, kann ich aktuell nicht ausschließen. Dies ist auch davon abhängig, ob wir die Blücher-Kaserne sowie leerstehende Gebäude der BIMA kurzfristig nutzen können", so Wolfgang Heuer. Bis dahin ist das erklärte Ziel, den Geflüchteten schnell einen sicheren Platz mit einem Dach über dem Kopf zu gewährleisten – "ist dies akut in Münster nicht möglich, werden wir das Land um entsprechende Unterstützung bitten."