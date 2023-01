Erste Hilfe aus Münster ist in der Ukraine angekommen

Münsters Solidaritätspartnerschaft mit der ukrainische Stadt Winnyzja ist angelaufen. Und bald soll sich auch die münsterische Bevölkerung an der humanitären Hilfe für die Menschen im Kriegsgebiet beteiligen können.

Unter anderem Paletten voller Konserven mit Eintopfgerichten wurden von Münster aus auf den Weg gebracht. In Winnyzja hat es mittlerweile auch Luftangriffe der Russen gegeben. Das Foto unten zeigt das Stadtzentrum in friedlichen Sommerzeiten.

1763 Kilometer südöstlich und knapp 20 Autostunden entfernt liegt Winnyzja, Münsters neue Partnerstadt in der Ukraine. Die Temperaturen dort liegen gerade knapp unter dem Gefrierpunkt – weniger kalt als in der Ostukraine, wo der russische Angriffskrieg stärkere Verheerungen anrichtete. Aber Drohnenangriffe gab und gibt es hier in der Südwestukraine auch.