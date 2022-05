Die prominente Kriegsreporterin Antonia Rados, die gerade aus Butscha kommt, wirkt bei ihrem Auftritt in Münster desillusioniert: „Der schmutzige Krieg ist zurück.“ Warum sie nur wenig Hoffnung hat, dass die Krise in Europa rasch endet.

Was für ein Kontrast: Gerade noch war Antonia Rados für RTL/ntv in Butscha, dem Ort, der für ­abscheulichste Massaker der russischen Armee in der ­Ukraine steht. Nun sitzt die legendäre österreichische Kriegsreporterin, die heute in Paris lebt, im eleganten schwarzen Ensemble beim Gespräch mit unserer Zeitung und wird gleich bei der LVM-Versicherung in Münster über Sicherheit sprechen.