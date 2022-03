Keine Nachricht von Alex aus der Ukraine

Eine ukrainische Frau in Militärkleidung betet am Sonntag in der Garnisonskirche St. Peter und Paul in Lemberg in der Westukraine. Westukraine. In diese Stadt wollte Alex, Student aus Münster, ursprünglich aufbrechen. Am Dienstag meldete er sich aber nicht wie sonst an den Tagen zuvor.

Foto: Bernat Armangue/dpa