Dem Ukraine-Krieg entkommen: Auf der Suche nach einem Weg in den Westen

Hier hinunter geht es in den Keller, wo Alex zusammen mit seinen Großeltern und deren Nachbarn die vergangenen Nächte verbracht hat. Die Nacht zu Sonntag will er zum ersten Mal wieder im Haus schlafen. Im Keller sei es kalt und unbequem, sagt der 22-jährige Student aus Münster.

Die Pläne für eine Flucht mit dem Zug von der ukrainischen Hauptstadt Kiew in den Westen des Landes haben sich am Vortag für Alex zerschlagen. Der junge Mann, der an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster Politik und Geschichte studiert, schmiedet jedoch am Samstag neue Pläne.