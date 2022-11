Uli Borowka liest Autobiographie „Volle Pulle“

16 Jahre Fußballprofi, 16 Jahre Alkoholiker. Dazu 14 Jahre abhängig von Medikamenten, später noch vier Jahre Zocker in der Berliner Unterwelt. Die Biografie des Uli Borowka liest sich nicht wie die eines Nationalspielers, Europapokalgewinners und rund 400-maligen Bundesligakickers.

Doch sie stimmt. Und sie führte ihn letztlich hin zu einem Selbstmordversuch mit einem Mega-Medikamentencocktail. Dass dieser Versuch scheiterte, verdankt er dem besonderen Umstand, dass sein Körper Gifte sehr schnell abbaut, weil der Stoffwechsel stimmt.

Fußball, Vierländer-Turnier. Der deutsche Mittelfeldspieler Uli Borowka (unten) bringt im Spiel um Platz 3 den argentinischen Mittelfeldregisseur Diego Maradona zu Fall. Die deutsche Fußballnationalmannschaft gewann am 02.04.1988 im Berliner Olympiastadion im Rahmen eines Vierländer-Turniers das Spiel um Platz drei gegen Weltmeister Argentinien mit 1-0. Foto: dpa

Seit 22 Jahren „trocken“

Danach begriff Borowka, dass nun die Stunde geschlagen hatte und er umdenken musste. Heute ist er über 22 Jahre „trocken“ und selbst seit acht Jahren in Sachen Suchtprävention unterwegs. Am Montagabend war er Gast bei einer Autorenlesung des Kreuzbundes Münster und las aus seinem Buch mit dem bezeichnenden Titel „Volle Pulle“.

Dabei hat er allerdings mehr erzählt und bereitwillig Fragen zu seinem Leben aus dem Publikum beantwortet – ohne Tabu, ohne Pardon. Es war beeindruckend, wie frei und ohne Scham er sein Leben schilderte, das nicht gerade Vorzeigecharakter aufweist. „Ich war ein selbstherrliches, selbstverliebtes und beratungsresistentes Arschloch.“ Mit der Dampfwalze sei er über die Gefühle anderer Menschen hinweggerollt. Damals war das für ihn kein Thema, heute ist ihm das peinlich. Eine Kiste Bier, eine Flasche Whisky und eine Flasche Wodka: Das war seine Tagesration. „Und schon mal einen Underberg, weil das gut für den Magen sein sollte.“ Mit diesem Quantum intus war er dennoch morgens um 9 Uhr immer der Erste auf dem Trainingsplatz, fehlte fast nie.

Immer der Erste auf dem Trainingsplatz

Gegen die Alkoholfahne hatte er sich eine Flasche Doppelherz auf den Trainingsspind gestellt und jedem erklärt, dass sei gut für die schnelle Regeneration nach hartem Training. Dass man im Verein von seinem Suchtproblem wusste, zuerst in Gladbach, später in Bremen, nimmt er an. „Aber ich habe immer meine Leistung gebracht und bin vorneweg marschiert.“ In Bremen hat Otto Rehhagel schützend die Hand über den Eisenfuß gehalten. „Soll er einen Leistungsträger, Nationalspieler und Publikumsliebling auf die Tribüne setzen, nur weil der mal nicht ganz nüchtern erscheint?“, fragte Borowka.

Auszeichnung als unbeliebtester Abwehrspieler

Die nicht gerade rühmliche Auszeichnung als unbeliebtester Abwehrspieler der Bundesliga hat der Ex-Profi drei Mal in Folge gewonnen – und das mit klarem Vorsprung (40 Prozent). „Hast du mich auch gewählt?“, fragte er Jürgen Klinsmann, aber der verneinte. Auch Andreas Möller gab an, nicht für den Bremer „Klopper“ gestimmt zu haben. Das jeweils vor einem Spiel gegen Werder und immer mit der Warnung, „wenn du über die Mittellinie kommst, dann bist du fällig.“

Nach seiner Karriere war Borowka ein Bild des Jammers: Frau und Kinder weg, Schulden im hohen sechsstelligen Bereich, Leben in einer 18-Quadratmeter-Bude, keine Perspektive. Gladbachs Sportdirektor Christian Hochstätter hat er es zu verdanken, in eine Entzugsklinik eingewiesen worden zu sein. „Freiwillig wäre ich da nie hingegangen.“ Er zog das durch und bekam wieder Boden unter den Füßen. Mit seiner zweiten Frau hat er eine inzwischen 13-jährige Tochter, die Schulden komplett abbezahlt. Er ist dankbar. Und von dieser Dankbarkeit möchte er jeden Tag etwas abgeben.