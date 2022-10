Ulrike Weyland neue Beauftragte für Studium und Lehre

Das Rektorat der Uni Münster hat die Erziehungswissenschaftlerin Prof. Dr. Ulrike Weyland zur neuen Beauftragten für Studium und Lehre ernannt. Damit tritt sie vorerst kommissarisch die Nachfolge von Prof. Dr. Regina Jucks an. Über die endgültige Nachfolge wird am 25. November entschieden.

Das Rektorat der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster hat die Erziehungswissenschaftlerin Prof. Dr. Ulrike Weyland zum 1. Oktober zur neuen Rektoratsbeauftragten für Studium und Lehre ernannt. Das teilte die Universität mit.

Sie tritt damit zunächst kommissarisch die Nachfolge von Prof. Dr. Regina Jucks an, die zum 30. September ihr Amt als Prorektorin für Studium und Lehre zur Verfügung gestellt hatte. Am 25. November werden die Mitglieder der Hochschulwahlversammlung zusammenkommen, um über den Vorschlag, Ulrike Weyland zur Prorektorin für Studium und Lehre zu wählen, abzustimmen.

Diese Schwerpunkte will Weyland setzen

Ulrike Weyland freut sich auf die neue Herausforderung an der WWU und auf die Möglichkeiten zur Gestaltung und Impulssetzung, was den gemeinsamen Diskurs um gute Lehre betrifft, wie es in der Uni-Mitteilung heißt. In ihrer Tätigkeit möchte sie folgende Schwerpunkte in den Vordergrund stellen: die weitere Ausgestaltung Forschenden Lernens, die Gestaltung und Ausbalancierung von digitaler und analoger Lehre sowie die Förderung von Interdisziplinarität in Studium und Lehre.

„Die Begegnung mit anderen Disziplinen sollte bereits früh im Studium ermöglicht und intensiver genutzt werden, denn durch die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven können Studierende besser auf die gesellschaftlichen und beruflichen Herausforderungen vorbereitet werden“, betont Ulrike Weyland. Zudem müsse es darum gehen, die Bildungskraft, die sich gerade mit einer Präsenzuniversität verbindet, sichtbarer zu machen.

Seit 2015 an der Uni Münster

Ulrike Weyland lehrt und forscht seit April 2015 mit dem Schwerpunkt Berufspädagogik an der WWU. Im Fachbereich Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften engagiert sie sich seit vielen Jahren in verschiedenen Gremien und Funktionen, unter anderem als Prodekanin für Studium und Lehre sowie als Dekanin.

Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen unter anderem die Kompetenzmessung und -entwicklung in der beruflichen Bildung – insbesondere in Gesundheitsberufen –, die Professionalisierung durch Praxisphasen und Forschendes Lernen in der Lehrerausbildung sowie die Digitalisierung in der beruflichen Bildung. Seit 2015 liegt ihr Fokus zudem auf der Förderung professioneller Unterrichtswahrnehmung durch Videografie.

„ Sie passt perfekt in unser Team “ WWU-Rektor Prof. Dr. Johannes Wessels

„Ulrike Weyland verfügt in den Bereichen Studium und Lehre über viel Erfahrung und eine große Expertise“, betont WWU-Rektor Prof. Dr. Johannes Wessels. „Sie passt perfekt in unser Team und wird eine Verstärkung für das Rektorat sein. Wir sind deswegen sehr froh über ihre Zusage.“

Gleichzeitig dankte der Rektor Regina Jucks für ihr Engagement als Prorektorin seit März 2018. „Wir alle habe die Zusammenarbeit mit Regina Jucks sehr geschätzt. Sie hat in ihrer Amtszeit für die WWU wichtige Impulse in Studium und Lehre gesetzt, beispielsweise in der Vorbereitung auf die Systemakkreditierung“, sagte er.