Umleitung für Buslinie N81 im Kreuzviertel

Am Mittwoch (30. März) wird die Buslinie N81 bis Betriebsschluss am frühen Donnerstag im Kreuzviertel umgeleitet. Die Nachtbusse fahren laut einer Mitteilung der Stadtwerke in Richtung Hauptbahnhof ab der Haltestelle Germania-Campus dann geradeaus über Grevener Straße, Neutor und Münzstraße zur Haltestelle Tibusstraße.

Die Busse können daher nicht an den Haltestellen Dreifaltigkeitskirche, Polizeipräsidium, Cheruskering, Nordplatz, Hoyastraße und Kreuzschanze halten. Als Ersatz empfehlen die Stadtwerke die Haltestellen Germania-Campus, Steinfurter Straße, Neutor, Münzstraße oder Tibusstraße.

In Richtung Kinderhaus fahren die Busse wie gewohnt, so dass auch ein Umstieg in den Bus in Gegenrichtung möglich ist, um die ausfallenden Haltestellen zu erreichen.