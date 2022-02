Umleitung für Busse an der Aegidiistraße

Ab Dienstag (1. März) um 7 Uhr bis voraussichtlich Ende Oktober werden die Linien 2, 4, 10 und 14 an der Aegidiistraße umgeleitet. Davon betroffen sind laut einer Mitteilung der Stadtwerke die Fahrten der Linie 2 von der Alten Sternwarte in Richtung Mauritz-Mitte und Handorf, der Linie 4 vom Clemenshospital in Richtung Gelmer, der Linie 10 aus Mecklenbeck in Richtung Handorf und der Linie 14 vom Zoo in Richtung Maikottenweg.

In dieser Zeit fahren die Busse wie folgt:

Die Linien 2, 4 und 10 : Ab der Haltestelle Scharnhoststraße bzw. Geiststraße über St.-Antonius-Kirche direkt zum Ludgeriplatz.

: Ab der Haltestelle Scharnhoststraße bzw. Geiststraße über St.-Antonius-Kirche direkt zum Ludgeriplatz. Die Linie 14 ab der Haltestelle Hüfferstiftung über Landgericht und Krummer Timpen zum Aegidiimarkt.

Mehrere Haltestellen werden nicht angefahren

Die Haltestelle Schützenstraße kann in Richtung Innenstadt daher nicht angefahren werden. Die Linien 2, 4 und 10 können nach Angaben der Stadtwerke zudem in der genannten Richtung nicht an den Haltestellen Aegidiimarkt, Picassomuseum und Königsstraße halten. Für die 14 entfällt in Richtung Innenstadt Zentralfriedhof, Goldene Brücke/Aasee und Aegidiitor.

Mit den Linien 2, 4 und 10 in den genannten Fahrtrichtungen ist die Innenstadt entweder fußläufig vom Ludgeriplatz oder per Umstieg am Ludgeriplatz (Linien 1 und 9) oder Hauptbahnhof (Linien 2, 4, 10, 11, 14 und 22 in Gegenrichtung) zu erreichen.

In die andere Fahrtrichtung sind die Linien wie gewohnt über die Aegidiistraße unterwegs. Grund für die Umleitung ist, dass die Aegidiitraße für eine Baustelle zur Einbahnstraße wird.