Umleitung für viele Busse am Hauptbahnhof und Ludgeriplatz

Zwischen Hauptbahnhof, Ludgeriplatz und Innenstadt werden die Busse in Münster am Sonntag (19. September) umgeleitet.

Am Sonntag (19. September) werden die Linien 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, N80, N82, N83, N84, S60, S75, S90/X90 von 6 bis voraussichtlich 18 Uhr zwischen Hauptbahnhof, Ludgeriplatz und Innenstadt umgeleitet. Das haben die Stadtwerke Münster am Donnerstagmorgen mitgeteilt.

Nicht angefahren werden können laut Mitteilung die Haltestellen am Ludgeriplatz in der Schorlemerstraße (Bussteige A und B auf Höhe und gegenüber der Musikschule). Die Stadtwerke richten in Fahrtrichtung Hauptbahnhof eine Ersatzhaltestelle auf der Hafenstraße zwischen den Einmündungen Süd- und Graelstraße ein.

Straßensperrung sorgt für Umleitung

In Gegenrichtung halten die Busse ersatzweise am Ludgeriplatz C. In Fahrtrichtung Innenstadt halten die Busse nach Angaben der Stadtwerke zudem nicht an der Haltestelle Engelenschanze, nächste Stopps sind am Ludigeriplatz C, Hauptbahnhof und an der Raphaelsklinik.

Grund für die Umleitung ist eine Sperrung der Herwarthstraße.