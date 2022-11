Umweltberatung schließt nach 30 Jahren

Die Umweltberatung der Stadt Münster schließt am 10. November. 30 Jahre lang hat sie an drei verschiedenen Standorten – zunächst im Stadthaus 1, später im Stadthaus 3 und aktuell im Stadtwerke City-Shop – Bürgerinnen und Bürger umfangreich und kompetent beraten, teilt die Stadt mit. Zahlreiche Ausstellungen, Aktionen, Expertenberatungen und Tauschbörsen ergänzten das Angebot. Für ein wertvolles, nachhaltig ressourcenschonendes und klimafreundliches Handeln hat die Umweltberatung viele Anregungen in regelmäßigen Umwelttipps in den Medien und Social Media gegeben.

Oberbürgermeister Markus Lewe würdigt und bedankt sich bei den Kolleginnen der Umweltberatung für ihre jahrelange gute Arbeit, die nun laut städtischer Pressemitteilung aufgrund von Stellenwechsel und Eintritt in den Ruhestand endet: „Klimawandel und der Erhalt der natürlichen Ressourcen sind die größten ökologischen Herausforderungen unserer Zeit. Dazu haben Beate Böckenholt und Dorothee Wißen stets kompetent und mit viel Engagement beraten und informiert.“ Mit Blick auf die Zukunft begrüßt Lewe, dass nun mit dem zukünftigen „Haus der Nachhaltigkeit“ ein Schlüsselprojekt der Nachhaltigkeitsstrategie Münster 2030 umgesetzt und an der Hammer Straße eine zentrale Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger zu Klimaschutz und Nachhaltigkeitsfragen entstehen wird.

„Haus der Nachhaltigkeit“ an der Hammer Straße

„In Kooperation mit weiteren Akteuren der Stadtgesellschaft werden hier zukünftig vielfältige Beratungsangebote, Vorträge, Workshops, Aktionen und Ausstellungen zu Nachhaltigkeits- und Klimaschutzfragen in Münster sichtbar und unter einem Dach gebündelt“, sagt Jutta Höper, Leiterin der städtischen Fachstelle Nachhaltigkeit. „Damit wollen wir weiterhin Bürgerinnen und Bürger auf verschiedenen Ebenen zum nachhaltigen Handeln im Alltag inspirieren, informieren und motivieren.“

Erste Kooperationspartnerin

Als erste gewonnene Kooperationspartnerin wird die Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW demnächst dort ihre Beratungen anbieten. Das „Haus der Nachhaltigkeit“ soll Mitte 2023 nach Abschluss der baulichen Instandsetzungsarbeiten durch das Amt für Immobilienmanagement und der Nachbesetzung der Personalstellen mit ersten Angeboten und neuen Kooperationspartnern starten.