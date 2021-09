Unaufgeregt im blauen Pullover

Zwei Tage vor Bundestagswahl 2021 war der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in Münster. 850 Menschen wollten ihn erleben - und erlebten einen unaufgeregten Politiker.

Olaf Scholz (SPD) in Münster

Am Ende seines Wahlkampfauftrittes machte Kanzlerkandidat Olaf Scholz seine Runde über den Stubengassenplatz und begrüßte die Menschen.

Sonnenschein bei Christian Lindner (FDP), Sonnenschein bei Robert Habeck (Grüne): Am Freitagvormittag stand der dritte große Auftritt eines Berliner Spitzenpolitikers an – und siehe da, ein bewölkter Himmel begleitete die einzige Wahlkampfrede eines Kanzlerkandidaten in Münster.