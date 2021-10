Unbekannte überfallen 30-Jährigen und verletzen ihn schwer

Überfall an der Windthorststraße: Zwei unbekannte Täter haben einen 30-jährigen Münsteraner an der Windthorststraße überfallen und schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Überfall an der Windthorststraße

Bei einem Überfall an der Windthorststraße wurde ein 30 Jahre alter Münsteraner schwer verletzt.

Zwei unbekannte Täter haben an der Windthorststraße einen 30-jährigen Münsteraner überfallen. Wie die Polizei am Montagmittag mitteilt, sei es bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 23 Uhr und Mitternacht zu dem Überfall gekommen.

"Der junge Mann saß in Höhe der Promenade auf einer Bank, als die beiden Unbekannten aus der Dunkelheit auftauchten und ihm sein Handy aus der Hand rissen", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der 30-Jährige stand auf und stellte die Männer zur Rede, woraufhin ein Täter mit der Faust zuschlag und sein Opfer im Gesicht trag. Der Münsteraner versuchte sich zu wehren.

30-Jähriger wird bei Angriff schwer verletzt

Plötzlich habe der Mann einen weiteren Schlag gegen sein Kinn und sei auf den Boden gefallen, wie die Polizei schildert. Dort liegend durchsuchten die Unbekannten ihn nach Wertsachen und verschwanden mit seiner Geldbörse, dem Handy und seinem Schlüsselbund. Der 30-Jährige meldete den Vorfall am Sonntag bei der Polizei. Er wurde bei dem Angriff schwer verletzt.

Nach Angaben des Mannes soll es sich bei den beiden Tatverdächtigen um zwei etwa 30-jährige Männer gehandelt haben. Der erste Täter hatte dunkle Haare, die an den Seiten und am Hinterkopf kurz rasiert waren. Das obere Haar hatte er zu einem kleinen Zopf nach hinten gebunden. Er trug eine rote Jacke mit weißen Applikationen. Der zweite Täter hatte lange blonde Haare bis zum Kinn. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Fell an der Kapuze.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251/2750 entgegen.