Unbekannter soll 27-Jährige vergewaltigt haben

Ein bislang unbekannter Täter soll in der Nacht zu Sonntag (19. Februar) eine 27-jährige Frau aus Münster auf einem Parkplatz am Albersloher Weg/Ecke Hafenstraße vergewaltigt haben. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, wie es in einer Mitteilung von Freitag heißt.

Der unbekannte Täter hatte die 27-Jährige nach Polizeiangaben auf ihrem Weg nach Hause angesprochen. Nach Angaben der Frau zog er sie auf den dortigen Parkplatz und verging sich an ihr. Der Täter soll zum Tatzeitpunkt eine Jogginghose und eventuell einen Hoodie/Kapuzenpullover getragen haben.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die zwischen 3 und 5 Uhr im Bereich Hafenstraße/Albersloher Weg Beobachtungen gemacht haben, die zur Klärung der Tat beitragen können. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0251/2750 bei der Polizei zu melden.