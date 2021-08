Unbekannter gibt sich als Installateur aus und stiehlt Schmuck

Mit einer dreisten Maschen haben unbekannte Täter am Dienstag Schmuck einer 91-jährigen Frau erbeutet. Ein Mann hat sich laut Polizei als Installateur ausgegeben. Die Beamten bitten bei dem Fall um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Dreiste Masche: Unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr Schmuck aus einer Wohnung an der Von-Stauffenberg-Straße gestohlen. "Nach Angaben der 91-jährigen Bewohnerin gab sich der unbekannte Mann als Mitarbeiter einer Firma Meyer aus und würde aufgrund eines Rohrbruchs die Wasserleitungen kontrollieren wollen", heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Nachdem die Münsteranerin den Unbekannten in die Wohnung ließ, drängte dieser die 91-Jährige in das Badezimmer. Dort sollte sie den Wasserhahn aufdrehen und die Temperatur variieren. Der Mann verabschiedete sich nach wenigen Minuten und verließ die Wohnung. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Unbekannte die Wohnungstür nach dem Betreten nicht geschlossen, so dass während des Aufenthalts im Badezimmer ein Komplize die Wohnung betreten und zahlreiche Schmuckstücke aus dem Schlafzimmer entwenden konnte.

Beschreibung des Unbekannten

Der unbekannte Mann ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, ungefähr 1,60 Meter groß und hat eine schlanke Figur und schwarze Haare. Er war mit einer hellgrauen Stoffhose und einem kariertem Hemd bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.