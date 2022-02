Unbekannter greift Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma an

Ein unbekannter Täter hat in Coerde einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma angegriffen. Der Unbekannte wollte dem Mitarbeiter das Pfefferspray entreißen und würgte ihn. Dann ergriff er die Flucht.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Donnerstag an der Breslauer Straße in Coerde versucht einem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma seine Handfessel und sein Pfefferspray zu entreißen. Der Münsteraner reagierte laut Mitteilung der Polizei aufmerksam und schlug die Hand des Angreifers weg. Daraufhin würgte der Unbekannte ihn. Der Münsteraner nutzte das Pfefferspray, der Täter flüchtete.

Der Angreifer war etwa 16 bis 18 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hatte eine dunkle Hautfarbe, trug eine blaue Jeans und weiße Turnschuhe und sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.