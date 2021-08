Unfall an der Promenadenquerung

Nicht wenige hatten im Vorfeld des Verkehrsversuchs an der Promenade schlimme Befürchtungen. Jetzt hat sich im Kreuzungsbereich Neubrückentor ein schwerer Unfall ereignet. Die Stadt will mögliche Zusammenhänge prüfen.

Es geschah am helllichten Tag: Drei Wochen nach dem Start des Verkehrsversuchs an der Promenadenquerung Neubrückentor/Kanalstraße hat sich in diesem Bereich am Dienstnachmittag ein schwerer Unfall ereignet.