Münster

Die Unfallzahlen sind in Münster im ersten Halbjahr deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen – das lag wohl am Lockdown, sagt die Polizei. Wo es besonders häufig Unfälle gab, zeigt ein interaktiver Unfallatlas, der in dieser Woche aktualisiert worden ist.

Von Martin Kalitschke