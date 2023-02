Nicht vor der Woche des 6. März werden Eltern in Münster wissen, ob sie für ihre im Vergabeverfahren befindlichen Kinder einen Kitaplatz für das kommende Kitajahr bekommen. Diese Nachricht überbrachte Stadtdirektor Thomas Paal im Rahmen einer aktuellen Stunde im Rat der Stadt Münster am Mittwoch sowohl der Kommunalpolitik als auch den zahlreich erschienenen Eltern. Zudem: Sämtliche Zusagen ohne bereits unterschriebenen Betreuungsvertrag können nicht garantiert werden. Das Vergabeverfahren werde auf Anfang gestellt.

Mutter gibt Einblick in ihren Alltag

Schon weit vor der Ratssitzung standen Dutzende Eltern am Nachmittag mit kleinen Kindern vor dem Rathaus. „Ich verspreche mir davon zumindest Aufmerksamkeit“, sagte Charlotte Franke, eine der Mütter, die vor das Rathaus gekommen waren. Doch Franke ist nicht nur Mutter von zwei Kindern, sie sei auch in der Geschäftsleitung eines Unternehmens. Ihre Arbeit erledige sie derzeit, während sie zwei Kinder betreue, weil zwar der ältere Sohn schon einen Betreuungsplatz habe, in der Kita aber aufgrund von Personalmangel kaum noch Betreuung stattfinde, wie sie berichtete. „Ich habe das Gefühl, ich werde weder der Arbeit noch den Kindern gerecht“, gab die Münsteranerin noch vor dem Ratsaal Einblick in ihre Gefühlswelt.

Um die Situation der Eltern, aber auch um die Frage der Schuld an der derzeitigen Misere ging es schließlich im Ratssaal, wo angesichts der vielen Kinder das große Krabbeln einsetzte. Die Linke hatte die aktuelle Stunde zur Kitasituation beantragt – noch bevor am vergangenen Wochenende das aktuelle Vergabeverfahren für das kommende Kitajahr gestoppt werden musste. Thomas Paal startete seine Ausführungen für die Verwaltung mit einer Entschuldigung „aus tiefstem Herzen“, auch weil „das Chaos“ nicht so schnell abgestellt werden könne, wie „es wünschenswert wäre“.

Vorwürfe Richtung Oberbürgermeister

Die Politik wiederum warf der Stadtverwaltung wahlweise intransparente, ausbleibende oder fehlerhafte Information vor – sowohl gegenüber den Eltern als auch der Politik selbst. Auch Oberbürgermeister Markus Lewe bekam mehrfach sein „sprichwörtliches Fett“ weg. Ihm sei „Alkohol auf dem Markt“ oder die „Himmelsleiter“ offenbar wichtiger als die derzeitige Kitasituation, so die SPD-Fraktionsvorsitzende Lia Kirsch. In der Folge klang mehrfach Kritik an Lewes Verwaltungsführung an. Jörg Berens (FDP), der angesichts der jüngsten Entwicklungen von „Katastrophe“, „Hiobsbotschaft“ und „schwarzer Woche“ sprach, forderte, die Verwaltung sei im Krisenmodus zu führen.

Elternprotest vor dem Rathaus. Foto: Björn Meyer

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Doch auch die Politik musste sich Kritik gefallen lassen, mal von der jeweiligen Konkurrenz, etwa als CDU-Ratsfrau Carmen Greefrath Richtung Rathauskoalition mahnte, dass im Haushalt der Stadt Prioritäten, um Eltern und Familien zu unterstützen, nicht zu erkennen seien. Mal auch aus Richtung der Verwaltung in Person von Thomas Paal, der ebenfalls Richtung Koalition darum bat, man müsse doch bitte so ehrlich sein, die Dimension der Herausforderung, vor der man beim Fachkräftemangel im Erzieherbereich stehe, nicht zu verkennen.

Konkreter: „Ein bisschen mehr darf es schon sein“, merkte Paal hinsichtlich der finanziellen Prioritäten der Rathauskoalition bissig an, als aus Richtung der Grünen der Vorwurf fehlender Maßnahmen gekommen war. Hintergrund: Die Verwaltung ist dem Vernehmen nach unzufrieden, weil die Politik zwar einer zentralen Stelle zur Steuerung des Fachkräftemangels zugestimmt hat, finanzielle Mittel für vorgeschlagene flankierende Maßnahmen allerdings nahezu sämtlich nicht beschlossen hat.