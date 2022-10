Auftakt für 4900 „Erstis“ an der Uni Münster

Die Uni Münster hat am Mittwoch Tausende Erstsemester im Preußenstadion begrüßt. Uni-Rektor Prof. Dr. Johannes Wessels erläuterte dabei auch, was die Studierenden mit Blick auf Corona und die hohen Energiekosten erwartet.

Mittwochmittag auf der Hammer Straße war sehr direkt zu erleben, was zur Studienzeit in Münster dazugehört: zeitweiliger Stau auf den Fahrradwegen während der Vorlesungszeit. Rund 3000 junge Leute, und damit der große Teil der 4900 Studienanfänger im ersten Hochschulsemester an der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster, zockelten im „Stop and Go“ auf ihren Fahrrädern stadteinwärts – auf dem Rücken die schwarz-grün gemusterten Rucksäcke, Geschenk „ihrer“ WWU zum Studienstart.