Erstsemester starten mit „O-Woche“ in ihr Uni-Leben

Die neuen Jura-Studenten der Uni Münster sind am Dienstag in die sogenannte „O-Woche“ gestartet.

Die „Erstis “ sind wieder unterwegs: Bei strahlendem Sonnenschein ist am Dienstag die „Orientierungswoche“, besser bekannt als „O-Woche“ an der Uni Münster gestartet. Bei strahlendem Sonnenschein machten sich die ersten Studierenden am Vormittag auf den Weg durch die Stadt.

Gegen 12 Uhr wurde unter anderem am Aasee die Musik aufgedreht, am Fürstenberghaus trafen sich die Erstsemester des Fachs Jura zum Stationen-Lauf durch die Stadt. Leiterin Rieke Lüttich schätzt etwa 500 Neulinge unter den Juristen.

Wie viele Studierende in diesem Semester das Studium an der Westfälischen Wilhelms-Universitöt aufnehmen, konnte die Uni bislang nicht sagen. In den vergangenen Jahren gab es meist etwa 5000 Studienanfänger – Master-Studierende ausgeschlossen. An der Fachhochschule Münster läuft das Semester bereits. Dort haben knapp 3500 Studierende zu diesem Semester das Studium aufgenommen.