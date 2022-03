Uniklinik betreut krebskranke Kinder aus Kriegsgebiet

Schwer krank und Krieg in der Heimat: Am Sonntag kamen 21 krebskranke ukrainische Kinder in Essen an und wurden zur Weiterbehandlung auf verschiedene Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen verteilt. Zwei von ihnen hat das Universitätsklinikum Münster (UKM) aufgenommen.

