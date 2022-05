Uniklinik Münster im Krisenmodus – Was Patienten jetzt wissen müssen

Corona, Personalausfälle – und jetzt auch noch Streik und eine Bombenentschärfung: Das Uniklinikum in Münster ist in dieser Woche weit entfernt vom Normalbetrieb.

Die Internet-Seite der Uniklinik Münster (UKM) ist so bunt wie selten: Über dem Foto der in Ukraine-Farben angestrahlten Bettentürme prangen vier farbige „Störer“-Balken mit aktuellen Nachrichten: Die Klinik ist im Krisenmodus. Neben der andauernden Sonderregelungen wegen der Corona-Pandemie und der eingeschränkten Erreichbarkeit einiger Abteilungen wegen personellen Ausfällen kommen in dieser Woche der Streik und eine Bombenentschärfung hinzu.

Im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen haben am Mittwoch an den sechs Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen verschärfte Streikmaßnahmen begonnen. Rund 1700 Beschäftigte haben sich in Düsseldorf, Köln, Bonn, Aachen, Essen und Münster an Kundgebungen oder Streiks beteiligt, teilte Landesfachbereichsleitern Katharina Wesenick am Mittwochmorgen mit.

Nur zwölf OP-Säle in Betrieb

In Münster führt das unter anderem dazu, dass nur zwölf Operationssäle in Betrieb sind. 40 OPs gibt es, zuletzt waren nach Angaben einer Klinik-Sprecherin stets zwischen 30 und 35 in Betrieb. Alle planbaren Operationen wurden verschoben, die Zahl der Normalbetten von 1021 auf 749 reduziert.

Wie lange die Streik andauern werden, war am Mittwoch zunächst ungewiss.

Bombenentschärfung am Donnerstag

Am Donnerstag kommt das nächste Problem hinzu: In unmittelbarer Nähe des UKM an der Fliednerstraße wird ein Blindgänger entschärft. Teile der Klinik für Psychische Gesundheit auf dem Albert-Schweitzer-Campus sowie das Herz-MRT-Zentrum und das Gebäude Manuelle Medizin werden evakuiert.

Außerdem ist das Parkdeck vor dem Zentralklinikum ab 6 Uhr gesperrt. Ausweichparkflächen werden am Zoo eingerichtet, teilte die Klinik mit. Zwischen 7 und 16 Uhr fährt ein kostenloser Shuttle zum Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde an der Waldeyerstraße, von wo aus das Zentralklinikum betreten werden kann.