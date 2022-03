Uniklinikum Münster erzielt Teilerfolg vor Gericht

Das Universitätsklinikum Münster (UKM) hat am Montag mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht Münster einen Teilerfolg erzielt. Das Institut für Reproduktionsmedizin des UKM darf zwar nun nicht, wie gewünscht, ein Zentrum für Präimplantationsdiagnostik einrichten und Paare mit Kinderwunsch beraten und begleiten. Die Ärztekammer Westfalen-Lippe muss aber ihre 2020 getroffene Entscheidung, diese Aufgabe NRW-weit allein einer Einrichtung in Essen zu übertragen, neu treffen. Dabei muss die Ärztekammer die vom Gericht aufgezeigten rechtlichen Aspekte berücksichtigen.

Den Reproduktionsmedizinern des UKM geht es darum, ihre Patienten auch nach der künstlichen Befruchtung weiter zu begleiten. Dies sei elementar, um auch die Forschung weiter voranzubringen, wie die Professoren Sabine Kliesch und Frank Tüttelmann sowie der Ärztliche Direktor des UKM, Prof. Alexander Friedrich, erläuterten. Sie bezogen sich dabei auf ihr Grundrecht, als Wissenschaftler einer staatlichen Universität zu forschen.

"Kinderwunschzentrum" ist an strenge Vorgaben geknüpft

NRW-weit gab es, wie vor Gericht deutlich wurde, 2020 nur 23 Paare, die in NRW die Präimplantationsdiagnostik in Anspruch nahmen und entsprechende Anträge stellten. Diese ist an strenge gesetzliche Vorgaben geknüpft. Eine Ethikomission muss über die entsprechenden Anträge entscheiden, wobei die Kosten für das komplette Verfahren die betroffenen Paare tragen.

Die Präimplantationsdiagnostik erlaubt es, Eizellen nach künstlicher Befruchtung zu analysieren, um vor der Einpflanzung in den Mutterleib festzustellen, ob bei einem Embryo womöglich Gendefekte vorliegen, die zu schweren Behinderungen führen.

Das Institut für Reproduktionsmedizin ist eine international renommierte Forschungseinrichtung, die sich auf männliche Fruchtbarkeitsstörungen spezialisiert hat. Für diese seien nicht selten genetische Anlagen verantwortlich, führten die Wissenschaftler aus. Wenn es bei ihren Patienten zu einer Befruchtung komme, müssten sie die Paare an das auswärtige Zentrum verweisen.